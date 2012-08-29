Минобороны показало кадры боевой работы экипажей истребителей Су-35С

Вылеты истребителей осуществляются с аэродромов временного базирования.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителей Су-35С в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры и боевой технике украинских войск. Вылеты истребителей осуществляются с аэродромов временного базирования.

В военном ведомстве отметили, что для уничтожения объектов противника Су-35С применяют управляемые высокоточные ракеты различного класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России