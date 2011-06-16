Минобороны показало кадры боевой работы расчета ЗРК "Стрела-10"

Боевые действия велись на Авдеевском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы расчета ЗРК "Стрела-10" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские войска поразили вражеский беспилотник, сбили самодельный барражирующий боеприпас ВСУ и уничтожили FPV-дрон противника. Боевые действия велись на Авдеевском направлении. В военном ведомстве отметили, что зенитчики прикрывают позиции мотострелковых подразделений от разведывательных беспилотников украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что ракетоносцы Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря.

Видео: Минобороны России