Минобороны показало кадры боевой работы расчета САУ "Нона-СВК"

Военнослужащие уничтожили кочующие минометы и БМП украинских войск на Краснолиманском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы расчета САУ "Нона-СВК" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие уничтожили кочующие минометы и БМП украинских войск на Краснолиманском направлении. После получения координат целей от разведчиков расчет уничтожил их из 120-мм орудия осколочно-фугасными и термобарическими снарядами.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж танка Т-90М "Прорыв" разгромил опорный пункт ВСУ.

Видео: Минобороны России