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Минобороны показало кадры боевой работы расчета САУ "Нона-СВК"

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Военнослужащие уничтожили кочующие минометы и БМП украинских войск на Краснолиманском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы расчета САУ "Нона-СВК" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие уничтожили кочующие минометы и БМП украинских войск на Краснолиманском направлении. После получения координат целей от разведчиков расчет уничтожил их из 120-мм орудия осколочно-фугасными и термобарическими снарядами.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж танка Т-90М "Прорыв" разгромил опорный пункт ВСУ.

Видео: Минобороны России

 

Теги: боевая работа, минобороны россии, сау нона-свк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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