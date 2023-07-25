Минобороны: экипаж танка Т-90М "Прорыв" разгромил опорный пункт ВСУ

После нанесенного удара экипаж применил зенитную установку и подавил оставшийся личный состав ВСУ.

Экипаж танка Т-90М "Прорыв" разгромил опорный пункт украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео танкисты провели выстрел из 125-мм пушки по укрепленному сооружению противника. Боевые действия велись на Краснолиманском направлении. После нанесенного удара экипаж применил зенитную установку и подавил оставшийся личный состав ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что "Аллигатор" уничтожил управляемой ракетой бронетранспортер ВСУ.

Видео: Минобороны России