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Минобороны: "Аллигатор" уничтожил управляемой ракетой бронетранспортер ВСУ

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Удар был нанесен на Запорожском направлении.

Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" уничтожил бронетранспортер украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео российские войска наносят удар управляемой ракетой по БТР противника. Передвижения украинских войск были обнаружены на Запорожском направлении. В результате выполненных действий цель была поражена.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили штурмовые атаки ВСУ на Лисичанском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вертолёт, ка-52, минобороны россии, управляемая ракета
Категории: Лента новостей, Новости России,

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