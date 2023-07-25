Минобороны: "Аллигатор" уничтожил управляемой ракетой бронетранспортер ВСУ

Удар был нанесен на Запорожском направлении.

Экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" уничтожил бронетранспортер украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео российские войска наносят удар управляемой ракетой по БТР противника. Передвижения украинских войск были обнаружены на Запорожском направлении. В результате выполненных действий цель была поражена.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили штурмовые атаки ВСУ на Лисичанском направлении.

Видео: Минобороны России