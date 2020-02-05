Минобороны показало кадры боевой работы миномета "Тюльпан"

Российские артиллеристы уничтожили опорный и наблюдательный пункт украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа миномета "Тюльпан" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили опорный и наблюдательный пункт украинских войск. Отмечается, что данная цель препятствовала продвижению штурмовиков группировки войск "Запад". Стрельба велась на дальности около 14 километров.

Ранее в Минобороны сообщили, что корабли ТОФ на учении провели артиллерийские и ракетные стрельбы.

Видео: Минобороны России