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Минобороны показало кадры боевой работы миномета "Тюльпан"

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Российские артиллеристы уничтожили опорный и наблюдательный пункт украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа миномета "Тюльпан" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили опорный и наблюдательный пункт украинских войск. Отмечается, что данная цель препятствовала продвижению штурмовиков группировки войск "Запад". Стрельба велась на дальности около 14 километров.

Ранее в Минобороны сообщили, что корабли ТОФ на учении провели артиллерийские и ракетные стрельбы.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, миномет
Категории: Лента новостей, Новости России,

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