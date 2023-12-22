Минобороны показало кадры боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34

Минобороны показало видео боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские летчики наносят удар по укрепрайону ВСУ. Боевые действия велись на Краснолиманском направлении. Для поражения целей использовали неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500. В результате выполненных действий были уничтожены командный пункт и живая сила противника.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы операторов FPV-дронов.
Видео: Минобороны России
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