  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:57
45
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34

0 0

Для поражения целей летчики использовали неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500

Минобороны показало видео боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики наносят удар по укрепрайону ВСУ. Боевые действия велись на Краснолиманском направлении. Для поражения целей использовали неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500. В результате выполненных действий были уничтожены командный пункт и живая сила противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы операторов FPV-дронов.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, истребители, минобороны россии, су-34
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии