Минобороны показало кадры боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34

Для поражения целей летчики использовали неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500

Минобороны показало видео боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики наносят удар по укрепрайону ВСУ. Боевые действия велись на Краснолиманском направлении. Для поражения целей использовали неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500. В результате выполненных действий были уничтожены командный пункт и живая сила противника.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы операторов FPV-дронов.

Видео: Минобороны России