Минобороны показало кадры боевой работы гаубицы Д-30

Российские артиллеристы уничтожили блиндаж с личным составом ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы гаубицы Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили блиндаж с личным составом украинских войск. Расчеты получили координаты цели, после чего выполнили несколько пристрелочных выстрелов, а затем прямым попаданием поразили укрепление противника. По данным разведки, в нем находилось до 15 украинских военнослужащих.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ка-52М.

Видео: Минобороны России

