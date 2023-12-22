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Минобороны показало кадры боевой работы гаубицы Д-30

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Российские артиллеристы уничтожили блиндаж с личным составом ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы гаубицы Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили блиндаж с личным составом украинских войск. Расчеты получили координаты цели, после чего выполнили несколько пристрелочных выстрелов, а затем прямым попаданием поразили укрепление противника. По данным разведки, в нем находилось до 15 украинских военнослужащих.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ка-52М.

Видео: Минобороны России
 

Теги: боевая работа, гаубица д-30, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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