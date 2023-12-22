Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ка-52М

Удар по позициям ВСУ был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами.

Минобороны показало видео боевой работы вертолета Ка-52М в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск. Удар по позициям ВСУ был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.

Видео: Минобороны России