  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:21
113
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы вертолета Ка-52М

0 0

Удар по позициям ВСУ был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами.

Минобороны показало видео боевой работы вертолета Ка-52М в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по опорным пунктам и живой силе украинских войск. Удар по позициям ВСУ был выполнен неуправляемыми авиационными ракетами. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолет ка-52м, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии