Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-С"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотной авиации, замаскированные пулеметные точки и живую силу украинских войск. В боевых действиях принимали участие военнослужащие группировки войск "Запад".
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли до 550 военнослужащих в зоне ответственности "Центра"
Видео: Минобороны России
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