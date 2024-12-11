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Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-С"

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Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотной авиации, замаскированные пулеметные точки и живую силу украинских войск. В боевых действиях принимали участие военнослужащие группировки войск "Запад".

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли до 550 военнослужащих в зоне ответственности "Центра"

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица, минобороны россии, мста-с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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