Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-С"

Российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили пункт управления беспилотной авиации, замаскированные пулеметные точки и живую силу украинских войск. В боевых действиях принимали участие военнослужащие группировки войск "Запад".

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ за сутки потеряли до 550 военнослужащих в зоне ответственности "Центра"

Видео: Минобороны России