  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:50
46
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВСУ за сутки потеряли до 550 военнослужащих в зоне ответственности "Центра"

0 0

Денис Аверин сообщил о ходе работы "Центра" на СВО.

Потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности за минувший день составили до 550 человек личного состава убитыми и ранеными. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 11 января старший офицер пресс-службы Денис Аверин. Он подчеркнул, что представители российской "Центральной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования.

Противник потерял до 550 военнослужащих, 4 боевых бронированных машины, <…> 2 автомобиля, 4 артиллерийских орудия.

Денис Аверин, пресс-служба "Центра"

Бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике одной тяжелой, четырех механизированных и егерских бригад армии киевского режима, а также бригаде национальной полиции Украины

"Орлан-10" и "Ланцет" помогли уничтожить артиллерию и технику ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, денис аверин, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии