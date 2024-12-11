Денис Аверин сообщил о ходе работы "Центра" на СВО.

Потери Вооруженных сил Украины в зоне ответственности за минувший день составили до 550 человек личного состава убитыми и ранеными. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 11 января старший офицер пресс-службы Денис Аверин. Он подчеркнул, что представители российской "Центральной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования.

Противник потерял до 550 военнослужащих, 4 боевых бронированных машины, <…> 2 автомобиля, 4 артиллерийских орудия. Денис Аверин, пресс-служба "Центра"

Бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике одной тяжелой, четырех механизированных и егерских бригад армии киевского режима, а также бригаде национальной полиции Украины

"Орлан-10" и "Ланцет" помогли уничтожить артиллерию и технику ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России