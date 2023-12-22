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Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б"

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Боевые действия на правом берегу Днепра.

Минобороны показало видео боевой работы гаубиц "Мста-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили бронетехнику и укрепленные позиции украинских войск. Боевые действия на правом берегу Днепра. В военном ведомстве отметили, что корректировка стрельбы ведется с помощью расчетов беспилотных летательных аппаратов.

Ранее мы сообщали, что замминистру обороны РФ предъявили обвинение во взяточничестве.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица, минобороны россии, мста-б
Категории: Лента новостей, Новости России,

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