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Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б"

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Боевые действия ведутся в приграничном с Курской областью районе на территории Украины

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц "Мста-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы наносят огневые удары по позициям украинских террористических формирований. Боевые действия ведутся в приграничном с Курской областью районе на территории Украины. По словам военнослужащего с позывным "Питер", расчеты защищают границу.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили четыре опорных пункта ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, гаубица, минобороны россии, мста-б
Категории: Лента новостей, Новости России,

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