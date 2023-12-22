Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц "Мста-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские артиллеристы наносят огневые удары по позициям украинских террористических формирований. Боевые действия ведутся в приграничном с Курской областью районе на территории Украины. По словам военнослужащего с позывным "Питер", расчеты защищают границу.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили четыре опорных пункта ВСУ.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все