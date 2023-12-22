Потери украинских войск составили до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Вооруженные силы России поразили четыре опорных пункта украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Опорные пункты противника были поражены тяжелыми огнеметными системами в районе Бердычи и Семеновка. Кроме того, российские войска при оперативно-тактической авиации и артиллерии нанесли огневое поражение по выявленным целям ВСУ. Потери украинских войск составили до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении.

Видео: Минобороны России