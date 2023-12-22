Минобороны: тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении

Расчет СПГ-9 "Копье" поразили группу пехоты противника несколькими выстрелами.

Тульские десантники сорвали ротацию украинских войск на Северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео расчет СПГ-9 "Копье" поразили группу пехоты противника несколькими выстрелами. Отмечается, что российские войска не оставили шансов ВСУ на отступление. После окончания боевой работы расчет оперативно замаскировал гранатомет и убыл в укрытие.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении средств связи и наблюдения ВСУ под Артемовском.

Видео: Минобороны России