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Минобороны: тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении

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Расчет СПГ-9 "Копье" поразили группу пехоты противника несколькими выстрелами.

Тульские десантники сорвали ротацию украинских войск на Северском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео расчет СПГ-9 "Копье" поразили группу пехоты противника несколькими выстрелами. Отмечается, что российские войска не оставили шансов ВСУ на отступление. После окончания боевой работы расчет оперативно замаскировал гранатомет и убыл в укрытие.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении средств связи и наблюдения ВСУ под Артемовском.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, десантники, минобороны россии, ротация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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