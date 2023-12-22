"Краснополь" успешно поразил цели ВСУ на СВО.

Средства связи и наблюдения Вооруженных сил Украины (были уничтожены российскими военнослужащими на артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Специалисты отметили, что разведчики из "Южной" группировки войск нашли антенны средств радио- и спутниковой связи, закрепленные на высокой трубе в промышленной зоне. Дополнительно они выявили IP-камеры противника, находившиеся на техническом здании. Этот дом использовался местными националистами для наблюдения за окружающей оперативной обстановкой.

После подсветки цели группой артиллерийских корректировщиков лазером артиллерийским расчетом 152-мм орудия "Мста-Б" было произведено успешное подавление выявленных целей с применением корректируемых боеприпасов. пресс-служба Минобороны РФ

В вопросе ликвидации целей применялись высокоточные артиллерийские снаряды типа "Краснополь".

"Восток" улучшил положение по переднему краю южнодонецкого направления.

Фото и видео: Минобороны России