Средства связи и наблюдения Вооруженных сил Украины (были уничтожены российскими военнослужащими на артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Специалисты отметили, что разведчики из "Южной" группировки войск нашли антенны средств радио- и спутниковой связи, закрепленные на высокой трубе в промышленной зоне. Дополнительно они выявили IP-камеры противника, находившиеся на техническом здании. Этот дом использовался местными националистами для наблюдения за окружающей оперативной обстановкой.
После подсветки цели группой артиллерийских корректировщиков лазером артиллерийским расчетом 152-мм орудия "Мста-Б" было произведено успешное подавление выявленных целей с применением корректируемых боеприпасов.
пресс-служба Минобороны РФ
В вопросе ликвидации целей применялись высокоточные артиллерийские снаряды типа "Краснополь".
"Восток" улучшил положение по переднему краю южнодонецкого направления.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все