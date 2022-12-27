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Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б"

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Позиции войск противника уничтожают фугасными и осколочно-фугасными боеприпасами.

Минобороны показало видео боевой работы гаубиц "Мста-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы уничтожают позиции украинских войск на Авдеевском направлении. В военном ведомстве отметили, что позиции войск противника поражают фугасными и осколочно-фугасными боеприпасами. Кроме того, расчеты "Мста-Б" используют передвижные пункты управления, с помощью которых поддерживают связь с корректировщиками огня.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли более 30 военных на Херсонском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица, минобороны россии, мста-б
Категории: Лента новостей, Новости России,

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