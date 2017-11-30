Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

На Херсонском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили свыше 30 человек личного состава Вооруженных сил Украины, а также две бронированные машины противника и две гаубицы Д-30. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 июля сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

В результате огневого поражения уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-30. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российская ПВО перехватила 15 ракет HIMARS и одну Storm Shadow.

Фото и видео: Минобороны России