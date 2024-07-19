Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Запад".

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили замаскированный склад с беспилотниками и точку взлета "птичек" украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Запад". Отмечается, что расчеты Д-30 помогают продвижению пехоты.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С".

Видео: Минобороны России