Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили замаскированный склад с беспилотниками и точку взлета "птичек" украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Запад". Отмечается, что расчеты Д-30 помогают продвижению пехоты.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С".
Видео: Минобороны России
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