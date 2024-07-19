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Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

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Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Запад".

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили замаскированный склад с беспилотниками и точку взлета "птичек" украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Запад". Отмечается, что расчеты Д-30 помогают продвижению пехоты.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица д-30, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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