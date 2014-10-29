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Минобороны показало кадры боевой работы самоходных гаубиц "Мста-С"

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Артиллеристы уничтожили замаскированные пункты временной дислокации и живую силу ВСУ.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов самоходных гаубиц "Мста-С" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили замаскированные пункты временной дислокации и живую силу украинских войск. Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым позициям противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили САУ "Паладин" в Херсонской области.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, мста-с
Категории: Лента новостей, Новости России,

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