Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

Боевые действия велись на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожают замаскированные позиции и живую силу украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. Также в военном ведомстве отметили, что расчетам Д-30 помогали операторы беспилотной авиации, которые каждый день выявляют новые цели и корректируют огонь.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчет БПЛА морской пехоты уничтожил лодку ВСУ на Днепре.

Видео: Минобороны России