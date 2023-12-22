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Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

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Боевые действия велись на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожают замаскированные позиции и живую силу украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. Также в военном ведомстве отметили, что расчетам Д-30 помогали операторы беспилотной авиации, которые каждый день выявляют новые цели и корректируют огонь.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчет БПЛА морской пехоты уничтожил лодку ВСУ на Днепре.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица д-30, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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