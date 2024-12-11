Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские артиллеристы уничтожили замаскированные опорные пункты, скопление живой силы и легкобронированную технику украинских войск. Цели были выявлены с помощью беспилотного летательного аппарата "Орлан 10". В боевых действиях принимали участие военнослужащие группировки войск "Запад".
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении "Градом" опорных пунктов и техники ВСУ.
Видео: Минобороны России
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