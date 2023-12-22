Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-30

Огонь велся с закрытых огневых позиций на дальности до 15 километров.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц Д-30 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы наносят удары по военным объектам, фортификационным сооружениям и живой силе украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. Огонь велся с закрытых огневых позиций на дальности до 15 километров. Также в военном ведомстве уточнили, что выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогают беспилотники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ТОС поразили командный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России