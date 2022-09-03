Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20 и "Мста-Б"

Артиллеристы уничтожили гаубицу натовского производства FH-70 на Краснолиманском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы гаубиц Д-20 и "Мста-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы уничтожили гаубицу натовского производства FH-70 на Краснолиманском направлении. Кроме того, расчеты Д-20 и "Мста-Б" точными попаданиями поразили бронеавтомобиль и скопление личного состава в лесополосе. В военном ведомстве отметили, что военнослужащие успешно поражают различные цели на дистанции до 20 км.

Ранее мы сообщали, что российские военные поразили блиндаж ВСУ под Соледаром.

Видео: Минобороны России