  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:53
157
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20 и "Мста-Б"

0 0

Артиллеристы уничтожили гаубицу натовского производства FH-70 на Краснолиманском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы гаубиц Д-20 и "Мста-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы уничтожили гаубицу натовского производства FH-70 на Краснолиманском направлении. Кроме того, расчеты Д-20 и "Мста-Б" точными попаданиями поразили бронеавтомобиль и скопление личного состава в лесополосе. В военном ведомстве отметили, что военнослужащие успешно поражают различные цели на дистанции до 20 км.

Ранее мы сообщали, что российские военные поразили блиндаж ВСУ под Соледаром.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица, д-20, минобороны россии, мста-б
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии