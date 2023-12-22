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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-28

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Российская авиация нанесла удар по подразделениям украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей вертолетов Ми-28 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российская авиация нанесла удар по подразделениям украинских войск. По словам штурмана Ми-28 с позывным "Вестник", перед выполнение поставленной задачи была оперативно подготовлена авиационная техника. Летчики выполнили полет маршруту и отработали по заданным координатам, после чего вернулись на аэродром базирования.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили до 350 выявленных целей ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолет ми-28, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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