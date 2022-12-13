Минобороны показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ми-28 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.
На опубликованных кадрах экипажи уничтожают замаскированные командные пункты и бронированную технику подразделений украинских войск. Они всякий раз меняют маршруты, используя данные разведки. Также в военном ведомстве отметили, что Ми-28 может выполнять боевые задачи днем и ночью.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчета ЗРК "Тор-М1".
Видео: Минобороны России
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