Минобороны показало кадры боевой работы расчета ЗРК "Тор-М1"

Военнослужащие расчета обнаруживают и уничтожают в воздухе беспилотники противника.

Минобороны показало видео боевой работы расчета ЗРК "Тор-М1" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах военнослужащие расчета используют радиолокационное оборудование, с помощью которого обнаруживают и уничтожают в воздухе беспилотники противника. В военном ведомстве отметили, что "Тор-М1" предназначен для противовоздушной обороны действий различных сухопутных подразделений.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили семь украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России