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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-90А на Краснолиманском направлении

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Танкисты уничтожили управляемыми снарядами опорный пункт украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-90А на Краснолиманском направлении в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танкисты выдвигаются на огневую позицию для нанесения прямого выстрела. Они использовали различные типы боеприпасов для эффективного уничтожения войск противника. В результате выполненных действий экипажи Т-90А уничтожили управляемыми снарядами опорный пункт украинских войск.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3М.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, краснолиманское направление, минобороны россии, т-90а, танк, экипажи
Категории: Лента новостей, Новости России,

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