Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-90А на Краснолиманском направлении

Танкисты уничтожили управляемыми снарядами опорный пункт украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-90А на Краснолиманском направлении в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танкисты выдвигаются на огневую позицию для нанесения прямого выстрела. Они использовали различные типы боеприпасов для эффективного уничтожения войск противника. В результате выполненных действий экипажи Т-90А уничтожили управляемыми снарядами опорный пункт украинских войск.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3М.

Видео: Минобороны России