Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3М

Отмечается, что танки могут работать прямой наводкой и с закрытых огневых позиций.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-72Б3М в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танковые экипажи оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям. В военном ведомстве отметили, что Т-72Б3М могут работать прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. Кроме того, танки наносят эффективное огневое поражение противнику.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили 15 атак на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России