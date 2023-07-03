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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-72Б3М

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Отмечается, что танки могут работать прямой наводкой и с закрытых огневых позиций.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-72Б3М в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танковые экипажи оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям. В военном ведомстве отметили, что Т-72Б3М могут работать прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. Кроме того, танки наносят эффективное огневое поражение противнику.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили 15 атак на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

 

Теги: боевая работа, минобороны россии, т-72б3м, танки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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