  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:08
78
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВМ

0 0

Боевые действия ведутся на Артемовском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-80БВМ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танкисты ведут огонь по опорному пункту украинских войск. Боевые действия ведутся на Артемовском направлении. Разведка целей и корректировка огня осуществлялась с использованием средств беспилотной авиации. В результате выполненных действий был поражен минометный расчет и блиндаж с живой силой противника. 

Ранее Шойгу рассказал о сдерживании ВМС НАТО в Мировом океане.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, т-80бвм, танк, экипажи
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии