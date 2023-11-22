Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВМ

Боевые действия ведутся на Артемовском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-80БВМ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танкисты ведут огонь по опорному пункту украинских войск. Боевые действия ведутся на Артемовском направлении. Разведка целей и корректировка огня осуществлялась с использованием средств беспилотной авиации. В результате выполненных действий был поражен минометный расчет и блиндаж с живой силой противника.

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Видео: Минобороны России