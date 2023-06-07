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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ

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Танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-80БВ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям и обеспечивают наступление российских войск на Купянском направлении. В военном ведомстве уточнили, что Т-80БВ могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация нанесла поражение трем бригадам ВСУ

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, т-80бв, танки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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