Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ

Танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-80БВ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям и обеспечивают наступление российских войск на Купянском направлении. В военном ведомстве уточнили, что Т-80БВ могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация нанесла поражение трем бригадам ВСУ

Видео: Минобороны России