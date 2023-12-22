Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

Удар по позициям ВСУ наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей штурмовиков Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли огневой удар по позициям украинских войск. Боевые действия велись на Южно-Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России