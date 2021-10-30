Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей самолетов Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по живой силе и технике украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения РСЗО "Град" ВСУ в Курском приграничье.

Видео: Минобороны России