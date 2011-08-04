Минобороны показало кадры уничтожения РСЗО "Град" ВСУ в Курском приграничье

В боевых действиях участвовали артиллеристы группировки войск "Север".

Минобороны показало видео уничтожения РСЗО "Град" украинских войск в Курском приграничье.

В боевых действиях участвовали артиллеристы группировки войск "Север". В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие выявили движение РСЗО противника в приграничном районе Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов орудий "Нона-К".

Видео: Минобороны России