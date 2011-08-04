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Минобороны показало кадры уничтожения РСЗО "Град" ВСУ в Курском приграничье

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В боевых действиях участвовали артиллеристы группировки войск "Север".

Минобороны показало видео уничтожения РСЗО "Град" украинских войск в Курском приграничье.

В боевых действиях участвовали артиллеристы группировки войск "Север". В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие выявили движение РСЗО противника в приграничном районе Курской области.  После анализа полученных разведданных было принято решение об уничтожении боевой машины ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов орудий "Нона-К".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо град
Категории: Лента новостей, Новости России,

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