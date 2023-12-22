Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25СМ

Боевые действия велись на Краснолиманском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей штурмовиков Су-25СМ в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах летчики наносят удар по позициям украинских войск. Боевые действия велись на Краснолиманском направлении. В результате выполненных действий были поражены скопление личного состава и легкобронированной техники противника.

Отмечается, что главной целью штурмовиков был опорный пункт ВСУ. Экипажи использовали неуправляемые ракеты С-8 по навесной траектории.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России