Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25

Штурмовики наносят огневое поражение по объектам и позициям украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение огневого поражения с воздуха по объектам и позициям украинских войск. Также в военном ведомстве отметили, что Су-25 прикрывают действия наступающих подразделений и деактивируют минные поля.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара1.2".

Видео: Минобороны России