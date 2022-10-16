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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25

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Штурмовики наносят огневое поражение по объектам и позициям украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны вылет экипажей и нанесение огневого поражения с воздуха по объектам и позициям украинских войск. Также в военном ведомстве отметили, что Су-25 прикрывают действия наступающих подразделений и деактивируют минные поля.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара1.2".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, спецоперация, су-25, экипажи
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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