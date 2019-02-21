Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ми-28нм

Минобороны показало видео боевой работы экипажей Ми-28нм в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по личному составу и технике украинских войск. Боевые действия велись в Курском приграничье. Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи благополучно вернулись на площадку вылета.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.
Видео: Минобороны России
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