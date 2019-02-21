Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ми-28нм

Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей Ми-28нм в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по личному составу и технике украинских войск. Боевые действия велись в Курском приграничье. Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи благополучно вернулись на площадку вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-25.

Видео: Минобороны России