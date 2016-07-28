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Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52

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Экипажи поразили пункт управления и бронетехнику украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи поразили пункт управления и бронетехнику украинских войск на Южно-Донецком направлении. По словам старшего летчика Ка-52, военнослужащие отработали в заданном районе неуправляемым авиационным вооружением. После пуска ракет наводчик подтвердил поражение целей "на отлично".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20 и "Мста-Б".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолет ка-52, минобороны россии, экипажи
Категории: Лента новостей, Новости России,

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