Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52

Экипажи поразили пункт управления и бронетехнику украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах экипажи поразили пункт управления и бронетехнику украинских войск на Южно-Донецком направлении. По словам старшего летчика Ка-52, военнослужащие отработали в заданном районе неуправляемым авиационным вооружением. После пуска ракет наводчик подтвердил поражение целей "на отлично".

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц Д-20 и "Мста-Б".

Видео: Минобороны России