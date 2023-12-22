Минобороны показало кадры боевой работы экипажей БМП-3

С помощью беспилотников были вскрыты скопление и движение живой силы противника.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей БМП-3 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские войска отразили очередную атаку ВСУ на Купянском направлении. В боевых действиях участвовали военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад". С помощью беспилотников были вскрыты скопление и движение живой силы противника. После этого артиллеристы выехали на закрытые огневые позиции и нанесли несколько точных ударов по выявленным целям. В военном ведомстве отметили, что против техники, укреплений и живой силы украинских войск экипажи бронемашин используют весь арсенал оружия.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25.

Видео: Минобороны России