Минобороны показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ми-28нм

Удар по позициям противника нанесли противотанковыми ракетами.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа вертолета Ми-28нм в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Удар по позициям противника нанесли противотанковыми ракетами.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения ЗРК С-300П ВСУ в Харьковской области.

Видео: Минобороны России