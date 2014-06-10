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Минобороны показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ми-28нм

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Удар по позициям противника нанесли противотанковыми ракетами.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа вертолета Ми-28нм в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Удар по позициям противника нанесли противотанковыми ракетами.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения ЗРК С-300П ВСУ в Харьковской области.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, вертолёт, ми-28нм, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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