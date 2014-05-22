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Минобороны показало кадры уничтожения ЗРК С-300П ВСУ в Харьковской области

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Позиция ПВО противника была выявлена средствами воздушной разведки.

Минобороны показало видео уничтожения ЗРК С-300П украинских войск в Харьковской области. Цель была поражена экипажем истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России.

Позиция ПВО противника была выявлена средствами воздушной разведки. Отмечается, что с помощью С-300П ВСУ наносили удары по гражданским объектам в Белгородской области. Ракетный удар наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения САУ AS-90 в районе Северска.

Видео: Минобороны России

Теги: зкр с-300п, минобороны россии, харьковская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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