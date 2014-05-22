Минобороны показало кадры уничтожения ЗРК С-300П ВСУ в Харьковской области

Позиция ПВО противника была выявлена средствами воздушной разведки.

Минобороны показало видео уничтожения ЗРК С-300П украинских войск в Харьковской области. Цель была поражена экипажем истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России.

Позиция ПВО противника была выявлена средствами воздушной разведки. Отмечается, что с помощью С-300П ВСУ наносили удары по гражданским объектам в Белгородской области. Ракетный удар наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения САУ AS-90 в районе Северска.

Видео: Минобороны России