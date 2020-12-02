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Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34

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Удар по целям нанесли авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа истребителя Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по личному составу и опорному пункту украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Удар по целям нанесли авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения боевой задачи экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ТОС-1А "Солнцепек".

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-34
Категории: Лента новостей, Новости России,

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