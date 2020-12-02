Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34

Удар по целям нанесли авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа истребителя Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по личному составу и опорному пункту украинских войск. Боевые действия велись в приграничном районе Курской области. Удар по целям нанесли авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения боевой задачи экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы ТОС-1А "Солнцепек".

Видео: Минобороны России