Минобороны показало кадры боевой работы ТОС-1А "Солнцепек"

Военнослужащие навели установку на цель и выполнили залп термобарическими боеприпасами.

Минобороны показало видео боевой работы ТОС-1А "Солнцепек" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы поразили пункт временной дислокации одной из мотострелковых бригад ВСУ. Координаты цели противника были получены от разведывательных подразделений. Военнослужащие произвели наведение установки на цель и выполнили залп термобарическими боеприпасами.

Ранее Минобороны показало тренировку штурмовиков группировки "Днепр".

Видео: Минобороны России