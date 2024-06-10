Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34

Удар по позициям ВСУ наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа истребителя Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики уничтожили опорный пункт и живую силу украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар по позициям противника наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее в Минобороны сообщили, что пилотная группа "Русские Витязи" выступила на 430-летнем юбилее Сургута.

Видео: Минобороны России