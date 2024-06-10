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Минобороны показало кадры боевой работы экипажа Су-34

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Удар по позициям ВСУ наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500.

Минобороны показало видео боевой работы экипажа истребителя Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики уничтожили опорный пункт и живую силу украинских войск. Боевые действия велись в зоне ответственности группировки войск "Восток". Удар по позициям противника наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Ранее в Минобороны сообщили, что пилотная группа "Русские Витязи" выступила на 430-летнем юбилее Сургута.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, су-34
Категории: Лента новостей, Новости России,

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