Минобороны показало кадры боевой работы беспилотников "Орлан-10"

Высокое качество разведданных достигается за счет использования комбинированных источников информации.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов беспилотников "Орлан-10" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах показаны подготовка к запуск и запуск аппарата, который направлен на разведку и перехват переговоров войск противника. В военном ведомстве отметили, что высокое качество разведданных, которые предоставляет "Орлан-10", достигается за счет использования комбинированных источников информации.

Также в Минобороны добавили, что вскрытые координаты военной инфраструктуры украинских войск передаются артиллерийским подразделениям, которые наносят огневое поражение.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России отразили атаку украинских военных в Херсонской области.

Видео: Минобороны России