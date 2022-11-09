Минобороны: ВС России отразили атаку украинских военных в Херсонской области

Вооруженные силы России отразили атаку украинских военных в Херсонской области. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 9 ноября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что за последние сутки специальной военной операции противник отступил с потерями.
ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Эксперт подчеркнул, что ответным огнем силы Вооруженных сил Украины рассеяны, они отступили. Пресечены попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп в тыловые районы российской обороны.
МО РФ заявило о пресечении попыток проникновения 12 диверсионных групп ВСУ под Николаевом.
Фото и видео: Минобороны России
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