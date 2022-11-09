Минобороны: ВС России отразили атаку украинских военных в Херсонской области

Игорь Конашенков сообщил о работе по николаево-криворожском направлении.

Вооруженные силы России отразили атаку украинских военных в Херсонской области. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 9 ноября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что за последние сутки специальной военной операции противник отступил с потерями.

ВСУ силами до трех ротных тактических групп предпринимали безуспешные попытки атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Качкаровка, Пятихатки и Садок. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт подчеркнул, что ответным огнем силы Вооруженных сил Украины рассеяны, они отступили. Пресечены попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп в тыловые районы российской обороны.

МО РФ заявило о пресечении попыток проникновения 12 диверсионных групп ВСУ под Николаевом.

Фото и видео: Минобороны России