МО РФ заявило о пресечении попыток проникновения 12 диверсионных групп ВСУ под Николаевом

Игорь Конашенков рассказал о работе на николаево-криворожском направлении СВО.

В российском министерстве по обороне заявили о пресечении попыток проникновения 12 разведывательно-диверсионных групп Вооруженных сил Украины, предпринятых под городом Николаевом. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 9 ноября сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант оценил успехи ВС РФ на николаево-криворожском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции.

Подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В ЛНР Россия отразила атаки семи рот и батальона.

Фото и видео: Минобороны России