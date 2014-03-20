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МО РФ заявило о пресечении попыток проникновения 12 диверсионных групп ВСУ под Николаевом

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Игорь Конашенков рассказал о работе на николаево-криворожском направлении СВО.

В российском министерстве по обороне заявили о пресечении попыток проникновения 12 разведывательно-диверсионных групп Вооруженных сил Украины, предпринятых под городом Николаевом. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 9 ноября сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант оценил успехи ВС РФ на николаево-криворожском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции.

Подразделениями российских войск за сутки были обнаружены и пресечены попытки проникновения 12 диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В ЛНР Россия отразила атаки семи рот и батальона.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, николаев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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