В ЛНР Россия отразила атаки семи рот и батальона

Игорь Конашенков рассказал об успехах на СВО за сутки по красно-лиманскому направлению.

На территории Луганской народной республики Вооруженные силы России отразили атаки семи рот и батальона Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 9 ноября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что за последние сутки проведения специальной военной операции поражено порядка 160 человек из личного состава противника, а также иностранных наемников.

Нанесением упреждающего огневого поражения пресечены попытки наступления двух ротных тактических групп ВСУ в направлениях населенных пунктов Червонопоповка и Стельмаховка. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Уточняется, что на красно-лиманском направлении СВО четыре мотопехотных и одна танковая рота Украины, усиленные зарубежными специалистами, предприняли попытки одновременных атак российских позиций в направлениях Макеевки, Площанки, Голиково и Кременной (ЛНР). Однако противников удалось подавить при помощи артиллерийского огня, работы тяжелых огнеметных систем и ударами армейской авиации. ВСУ отошли к исходным рубежам.

Минобороны показало работу огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в ходе СВО.

Фото и видео: Минобороны России