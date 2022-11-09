Минобороны показало работу огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в ходе СВО

Военные поразили силы ВСУ в заглубленных укрытиях.

Российское министерство по обороне показало работу боевых расчетов для тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" в ходе специальной военной операции. Соответствующим роликом представители профильного ведомства поделились в социальных сетях. Известно, что операторам удалось ликвидировать украинских военнослужащих, которые скрывались в заглубленных укрытиях. Военные уточнили, что особенности отечественных ТОС дают возможность наносить удары по ВСУ, не считаясь с фортификационными сооружениями противника.

Возгорающиеся снаряды способны проникнуть и разрушить самые защищенные объекты украинских националистов. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что ТОС "Солнцепек" считается одним из мощнейших неядерным типом вооружения. Эти комплексы в рамках боевых действий прикрывают группы охранения, которые заранее занимаются разведкой районов работы. "Солнцепек" разработан в 2001 году. Один полный залп "Солнцепека" позволяет накрыть газовым облаком до 40 000 квадратных метров.

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Фото и видео: Минобороны России