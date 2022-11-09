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Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику вооруженных сил Украины

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В Минобороны РФ рассказали о реализации задачи по поражению объектов ВСУ.

Российские штурмовики Су-25 от Воздушно-космических сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили замаскированные позиции и бронированную технику Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Эксперты пояснили, что задача выполнена при помощи применения авиацией высокоточных средств поражения мишеней. Экипажи воздушных боевых машин ракетами ликвидировали военные объекты, скопления боевой техники противника. Данные ракетные удары наносились с малых высот, пилоты действовали в парах. 

Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: бронетехника, вкс россии, всу, минобороны, сво, су-25
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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